Українські захисники в Іспанії вивчатимуть систему ППО HAWK

Загалом на навчання до Іспанії прибули 225 українських захисників, інформує ZN.ua.

Українські захисники в Іспанії вивчатимуть систему ППО HAWK
© pixabay/efraimstochter

Сьогодні на іспанську базу ВПС Торрехон поблизу Мадриду прибудуть 225 українських військовослужбовців. 20 з них пройдуть навчання із поводження з системами ППО HAWK, які країна пообіцяла надати Києву для протидії повітряним атакам. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Іспанії.

Решта військовослужбовців, які є цивільними українцями без попереднього військового досвіду, пройдуть базову підготовку: вона включатиме тренування з надання медичної допомоги пораненим та знешкодження вибухових пристроїв.

Навчання відбудуться в рамках розробленої для 400 українських військовослужбовців програми, яка є частиною місії Європейського Союзу з військової допомоги Україні.

Це вже друга група українських військових, яка прибула до Іспанії для навчання. В листопаді та грудні на вишкіл прибули 64 військових.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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