Українські захисники в Іспанії вивчатимуть систему ППО HAWK

Сьогодні на іспанську базу ВПС Торрехон поблизу Мадриду прибудуть 225 українських військовослужбовців. 20 з них пройдуть навчання із поводження з системами ППО HAWK, які країна пообіцяла надати Києву для протидії повітряним атакам. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Іспанії.

Решта військовослужбовців, які є цивільними українцями без попереднього військового досвіду, пройдуть базову підготовку: вона включатиме тренування з надання медичної допомоги пораненим та знешкодження вибухових пристроїв.

Навчання відбудуться в рамках розробленої для 400 українських військовослужбовців програми, яка є частиною місії Європейського Союзу з військової допомоги Україні.

Це вже друга група українських військових, яка прибула до Іспанії для навчання. В листопаді та грудні на вишкіл прибули 64 військових.