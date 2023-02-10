В Україні створять систему менторів для ветеранів

У системі Міністерства у справах ветеранів України буде створено структуру менторів для ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин та сімей полеглих Захисників. Про це розповіла міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За її словами, держава має підготуватися, щоб зустріти своїх Захисників і Захисниць з війни.

«Ми знаємо, що на місцях відбувається багато бюрократичних процесів, з якими стикаються ветерани і ветеранки, коли повертаються до цивільного життя. Тож, ми анонсуємо створення у системі Міністерства у справах ветеранів України структуру менторів для ветеранів, таку собі «армію ветеранських менторів», — пояснила вона.

Передбачається, що менторами будуть приблизно 10 тисяч осіб — переважно це так само ветерани, адже в основі програми закладено принцип «рівний – рівному». У кожній громаді буде людина, яка опікуватиметься певною кількістю ветеранів

Ці люди допомагатимуть учасникам війни долати бюрократію, інформуватимуть, спрощуватимуть умови отримання послуг, а за потреби — і ходитимуть з ветеранами за необхідними довідками.

Проєкт вже підтримано Урядом, реалізовуватимуть його фахівці міністерства у справах ветеранів спільно з органами місцевого самоврядування.

Також Юлія Лапутіна анонсувала брифінг з цієї теми, який відбудеться вже на наступному тижні. До обговорення долучаться ветерани та громадські організації. Про його проведення буде додатково повідомлено на інформаційних ресурсах Мінветеранів.