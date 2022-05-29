Украинские силы в "сложной оборонной позиции" в Северодонецке – руководитель ВГА
Местные медики за неимением лекарств могут оказать лишь элементарную медицинскую помощь. Из немногих плюсов – до сих пор сохраняется возможность доставки грузов, но она совсем хрупкая, информирует
На Луганском направлении в районе Северодонецка продолжаются крайне ожесточенные бои, особенно сложная ситуация возле местного автовокзала и гостиницы "Мир". А украинские военные находятся в "сложной оборонной позиции". Об этом рассказал руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк,
"Наши военные находятся в жесткой оборонительной позиции. Город постоянно обстреливается. Гуманитарный штаб сейчас практически обездвижен, потому что передвигаться по городу опасно, работа штаба прекращена".
Сложности ситуации добавляет то, что не работает мобильная связь, а электричество отключено. Учитывая небольшое количество колодцев, как едва ли не единственных источников питьевой воды, "крайне опасно, что как только люди соберутся за водой, там начнется обстрел", говорит Стрюк.