Украинские силы в "сложной оборонной позиции" в Северодонецке – руководитель ВГА

На Луганском направлении в районе Северодонецка продолжаются крайне ожесточенные бои, особенно сложная ситуация возле местного автовокзала и гостиницы "Мир". А украинские военные находятся в "сложной оборонной позиции". Об этом рассказал руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк, передает CNN.

"Наши военные находятся в жесткой оборонительной позиции. Город постоянно обстреливается. Гуманитарный штаб сейчас практически обездвижен, потому что передвигаться по городу опасно, работа штаба прекращена".

Сложности ситуации добавляет то, что не работает мобильная связь, а электричество отключено. Учитывая небольшое количество колодцев, как едва ли не единственных источников питьевой воды, "крайне опасно, что как только люди соберутся за водой, там начнется обстрел", говорит Стрюк.