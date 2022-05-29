Украинские силы в "сложной оборонной позиции" в Северодонецке – руководитель ВГА

Местные медики за неимением лекарств могут оказать лишь элементарную медицинскую помощь. Из немногих плюсов – до сих пор сохраняется возможность доставки грузов, но она совсем хрупкая, информирует ZN.ua.

Украинские силы в
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

На Луганском направлении в районе Северодонецка продолжаются крайне ожесточенные бои, особенно сложная ситуация возле местного автовокзала и гостиницы "Мир". А украинские военные находятся в "сложной оборонной позиции". Об этом рассказал руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк, передает CNN.

"Наши военные находятся в жесткой оборонительной позиции. Город постоянно обстреливается. Гуманитарный штаб сейчас практически обездвижен, потому что передвигаться по городу опасно, работа штаба прекращена".

Сложности ситуации добавляет то, что не работает мобильная связь, а электричество отключено. Учитывая небольшое количество колодцев, как едва ли не единственных источников питьевой воды, "крайне опасно, что как только люди соберутся за водой, там начнется обстрел", говорит Стрюк.


Оксана Коваль, ZN.ua

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