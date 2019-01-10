Украина не откажется от права свободно проходить через Керченский пролив, - Полторак

Министр обороны Степан Полторак заявил, что украинские корабли и дальше будут проходить через Керченский пролив, несмотря на угрозу со стороны РоSSийской Федерации.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Урядовый курьер".

"До сих пор есть огромные угрозы со стороны РФ на суходольном участке границы и на Азове, сосредоточена мощная группировка ее войск в оккупированном Крыму. Открытое нападение на наши военные корабли в нейтральных водах было для нас неожиданным. По моему убеждению, РоSSия ждала, что наши ребята откроют огонь, чтобы использовать это для начала масштабной агрессии. Для этого она подготовила значительное количество техники, вооружений и личного состава на границе. Наши моряки вместо этого действовали, не нарушая ни одной конвенции или международного договора. А военное положение стало средством защиты страны от возможного дальнейшего вторжения", - сказал Полторак.

Министр обороны подчеркнул, что вторую попытку прохода украинских военных кораблей россияне использовали для провокации.

"Уверяю: такие проходы будем организовывать и в дальнейшем. Будут и двадцатый, и сотый проходы. И всегда, потому что Азовское море тоже украинское, а Мариуполь и Бердянск - наши порты, где работает значительная часть экономики", - сказал он.

"Мы не откажемся от нашего права свободно проходить через Керченский пролив тогда, когда в этом будет необходимость. Надеюсь, нашим партнерам в мире удастся убедить РоSSию в необходимости выполнения международных соглашений", - добавил Полторак.

Напомним, 25 ноября роSSийские военные захватили в нейтральных водах Черного моря украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу". Экипажи кораблей - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех на два месяца. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они находятся и сейчас.

Украина расценивает своих моряков как военнопленных. Женевская конвенция 1949 года предусматривает, что МККК может оказывать помощь военнопленным.

В декабре секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что Украина пригласила международных партнеров принять участие в проходе кораблей ВМС из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. В роSSийском МИДе заявили, что это "может усугубить ситуацию".