Новый председатель ОБСЕ 14-20 января посетит Донбасс

Мирослав Лайчак вместе с делегацией также съездит в Мариуполь.

Новый председатель ОБСЕ 14-20 января посетит Донбасс
Мирослав Лайчак
Фото: un.org

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак посетит Донбасс 14-20 января.

Об сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Павел Климкин.

"Много министров, наших друзей, посетят на следующей неделе Мариуполь. Новый руководитель ОБСЕ, господин Лайчак тоже посетит Донбасс", - сказал он.

Какие населенные пункты Лайчак посетит во время визита, Климкин не уточнил.

Напомним, последний раз глава ОБСЕ был на Донбассе в 2018 году, когда в Украину приезжал итальянец Анжелино Альфано.

С 1 января председательство в ОБСЕ перешло от Италии к Словакии.


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