Новый председатель ОБСЕ 14-20 января посетит Донбасс
Мирослав Лайчак вместе с делегацией также съездит в Мариуполь.
Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак посетит Донбасс 14-20 января.
Об сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Павел Климкин.
"Много министров, наших друзей, посетят на следующей неделе Мариуполь. Новый руководитель ОБСЕ, господин Лайчак тоже посетит Донбасс", - сказал он.
Какие населенные пункты Лайчак посетит во время визита, Климкин не уточнил.
Напомним, последний раз глава ОБСЕ был на Донбассе в 2018 году, когда в Украину приезжал итальянец Анжелино Альфано.
С 1 января председательство в ОБСЕ перешло от Италии к Словакии.
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Политика
10.01.2019 09:56