Новый председатель ОБСЕ 14-20 января посетит Донбасс

Мирослав Лайчак вместе с делегацией также съездит в Мариуполь.

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак посетит Донбасс 14-20 января.

Об сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Павел Климкин.

"Много министров, наших друзей, посетят на следующей неделе Мариуполь. Новый руководитель ОБСЕ , господин Лайчак тоже посетит Донбасс", - сказал он.

Какие населенные пункты Лайчак посетит во время визита, Климкин не уточнил.

Напомним, последний раз глава ОБСЕ был на Донбассе в 2018 году, когда в Украину приезжал итальянец Анжелино Альфано.