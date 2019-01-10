Члены Синода Вселенского патриархата подписали томос ПЦУ
Вселенский патриарх поставил свою подпись еще 5 января.
Все члены Синода Вселенского патриархата в среду, 9 января, подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины.
Об этом сообщило греческое издание Romfea.
Вселенский патриарх поставил свою подпись еще 5 января. После этого документ был передан митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию и доставлен в Украину.
7 января после рождественского богослужения в Софийском соборе томос выставили для обозрения верующих ПЦУ, после чего его снова отвезли в Стамбул для доподписания.
Напомним, что Православная церковь Украины была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и части УПЦ Московского патриархата.
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