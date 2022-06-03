«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и выразил надежду на честный и открытый разговор.

Спикер украинского парламента подчеркнул, что основная цель его визита — получить полную поддержку от Германии в вопросе предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС и в этом вопросе позиция федерального канцлера Германии является ключевой.

«Хотел бы услышать его от Вас прямо и четко. Как результат нашего общения, я хотел бы услышать от вас слова надежды для всех украинцев: «Я поддерживаю предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС , чтобы подать сигнал всему народу Украины, что его борьба не напрасна и что он может начать свой путь на достижение всех необходимых. критериев для обретения со временем полного членства»,— заявил Руслан Стефанчук.

Он также акцентировал внимание на вопросе определения победы Украины, для которой украинским военным уже сейчас нужны современные системы противовоздушной обороны.

«Объявленное Вами решение о поставках нам IRIS-T очень своевременно и надеемся, что между решением и поставкой этих систем в Украину пройдет время, необходимое на дорогу, без каких-либо бюрократических проволочек», — отметил Руслан Стефанчук.

После встречи Стефанчук добавил, что Шольц показался ему "максимально искренним".

«Я думаю, что смог развеять все скептические опасения Олафа Шольца и очень надеюсь на его положительное решение на саммите Европейского Совета», — рассказал журналистам спикер и добавил, что пригласил Олафа Шольца посетить Украину и выступить в Верховной Раде.