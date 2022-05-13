Великобритания и Норвегия подписали декларацию об усилении сотрудничества

На фоне угроз от РоSSии Великобритания усиливает сотрудничество с северными странами, информирует ZN.ua.

Великобритания и Норвегия подписали декларацию об усилении сотрудничества
© Посольство Норвегии в Великобритании / Twitter

Лидеры правительств Великобритании и Норвегии подписали новую общую декларацию об усилении сотрудничества между двумя странами, передает The Guardian.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился со своим норвежским коллегой Йонасом Гар Стёре сегодня в Лондоне. Оба лидера «подчеркнули свою полную поддержку любого суверенного выбора, сделанного северными партнерами для повышения их безопасности». Имеются в виду оборонные объединения, в частности НАТО.

Новая декларация подписана через несколько дней после того, как Джонсон посетил Швецию и Финляндию, чтобы обсудить с ними сотрудничество в случае угрозы со стороны РоSSии.

Кроме того, Джонсон и Стёре обсудили энергетическую и климатическую политику, необходимость предоставления поддержки Украине и сотрудничество в энергетике.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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