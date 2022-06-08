Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы

Перед этим самоходные гаубицы передавали Украине, в частности Польша, Франция и Словакия, информирует ZN.ua.

Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы
© Wikimedia commons

Украина получит от Норвегии 22 самоходные гаубицы М109, сообщает Министерство обороны Норвегии.

Вместе с гаубицами передадут боеприпасы к ним, запасные части и другое снаряжение.

"Украина подала запрос на этот вид вооружений. Развитие войны в Украине свидетельствует о том, что теперь необходимо пожертвовать и более тяжелую технику, и системы вооружения", - сказал норвежский министр обороны Берн Арильд Грамм.

По информации министерства, украинские военные прошли обучение в Германии для управления данными самоходными гаубицами.

M109 – это американские самоходные гаубицы, находящиеся на вооружении артиллерии США и некоторых других стран мира. Могут производить 3-6 выстрелов в минуту.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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