Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы
Перед этим самоходные гаубицы передавали Украине, в частности Польша, Франция и Словакия, информирует
Украина получит от Норвегии 22 самоходные гаубицы М109, сообщает
Вместе с гаубицами передадут боеприпасы к ним, запасные части и другое снаряжение.
"Украина подала запрос на этот вид вооружений. Развитие войны в Украине свидетельствует о том, что теперь необходимо пожертвовать и более тяжелую технику, и системы вооружения", - сказал норвежский министр обороны Берн Арильд Грамм.
По информации министерства, украинские военные прошли обучение в Германии для управления данными самоходными гаубицами.
M109 – это американские самоходные гаубицы, находящиеся на вооружении артиллерии США и некоторых других стран мира. Могут производить 3-6 выстрелов в минуту.