Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы

Украина получит от Норвегии 22 самоходные гаубицы М109, сообщает Министерство обороны Норвегии.

Вместе с гаубицами передадут боеприпасы к ним, запасные части и другое снаряжение.

"Украина подала запрос на этот вид вооружений. Развитие войны в Украине свидетельствует о том, что теперь необходимо пожертвовать и более тяжелую технику, и системы вооружения", - сказал норвежский министр обороны Берн Арильд Грамм.

По информации министерства, украинские военные прошли обучение в Германии для управления данными самоходными гаубицами.