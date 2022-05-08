Зеленский подписал с премьером Хорватии Декларацию по европейской перспективе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с находящимся с визитом в Киеве премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства поблагодарил народ и правительство Хорватии за поддержку Украины в тяжелое время войны и назвал визит "символическим".

«Хорватия является принципиальным участником нашей антивоенной коалиции. Мы вместе защищаем право не только наших граждан, не только граждан Украины, но и каждого европейского народа на независимую и демократическую жизнь. Мы вместе защищаем будущее объединенной Европы и делаем все, чтобы вернуть силу международному праву», – подчеркнул Зеленский, общаясь с представителями СМИ по результатам переговоров с Андреем Пленковичем в Киеве .

По словам Президента, ключевыми темами встречи были безопасность и шаги, необходимые для поддержки Украины в борьбе за свободу - в частности, "шаги в оборонной, экономической, энергетической сферах, а также взаимодействие на уровне Европейского Союза".

Как сообщил Владимир Зеленский, среди прочего во время переговоров речь шла об усилении санкционного давления на РоSSию. Он поблагодарил Хорватию за готовность поддержать шестой санкционный пакет Евросоюза .

«Пока РоSSия не остановит эту войну против нашего государства, против наших людей, пока не освободит нашу землю и не станет уважать свободу в Европе, нужно повышать для нее цену за эту агрессию», – сказал Президент.

Также стороны обсудили сотрудничество по вопросу восстановления полноценной жизни в деоккупированных районах нашей страны.

«Хорватия имеет значительный опыт в разминировании территорий, и я обратился с просьбой оказать нашему государству необходимую помощь, особенно по нашей программе восстановления Украины», – отметил глава государства и отметил, что роSSийские военные во время отступления оставили на украинской земле тысячи мин и растяжек, которые представляют угрозу мирным людям.

Кроме того, на встрече Владимир Зеленский и Андрей Пленкович обсудили интеграцию Украины в Европейский Союз.

«Благодарен Хорватии и лично Премьер-министру Пленковичу за последовательную и сильную поддержку Украины на пути в Евросоюз . В декабре прошлого года мы подписали с господином премьер-министром Декларацию по европейской перспективе нашего государства. Еще раз хочу за это поблагодарить», – сказал президент.