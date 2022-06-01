Норвегия будет лечить украинских защитников

Страна сможет принять более полутысячи военных.

Норвегия будет лечить украинских защитников
© Фото: Маркиян Лысейко

Правительство Норвегии готово принять раненых во время полномасштабной войны с РоSSийской Федерацией украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Всего Норвегия примет 550 пациентов из Украины.

Министр юстиции и чрезвычайных ситуации страны Эмили Энгер Мель заявила, что в настоящее время Норвегия не имеет опыта эвакуации раненых бойцов из зоны горячего военного конфликта, но из-за возникшей необходимости медицинская отрасль страны будет руководствоваться соответствующими правилами.

Для реабилитации и лечения украинских военнослужащих будут открыты двери в трех клиниках: в Бергене, Незоддене и столице страны – Осло.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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