Великобритания инициирует обсуждение переоснащения Молдовы оружием «стандарта НАТО»

Возможность переоснащения армии Республики Молдова в соответствии со стандартами НАТО сейчас обсуждается на уровне руководителей министерств иностранных дел Великобритании, США , Германии и Франции. О начале переговоров сообщила Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, пишет The Guardian со ссылкой на Telegraph.

РоSSийская-украинская война показала всему миру реальные амбиции руководства РоSSии. Военная угроза сейчас существует не только для Украины, но и для других стран бывшего соцлагеря. Следующей жертвой Кремля, по мнению западных партнеров, может стать Молдова. Чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе, МИД Великобритании предлагает оснастить оружием соответствующим стандартам «НАТО» юго-западного соседа Украины.

«Я бы хотела, чтобы Молдова была оснащена по стандартам НАТО. Это обсуждение, которое мы ведем с нашими союзниками. Путин совершенно четко заявил о своих амбициях по созданию великой РоSSии, и то, что его попытки захватить Киев не имели успеха, не означает, что он отказался от своих намерений» – заявила Лиз Трасс.