Великобритания инициирует обсуждение переоснащения Молдовы оружием «стандарта НАТО»

Глава британского МИД Лиз Трасс предлагает защитить еще одну страну – потенциальную жертву амбиций Путина, информирует ZN.ua.

Великобритания инициирует обсуждение переоснащения Молдовы оружием «стандарта НАТО»
© middleeastmonitor

Возможность переоснащения армии Республики Молдова в соответствии со стандартами НАТО сейчас обсуждается на уровне руководителей министерств иностранных дел Великобритании, США, Германии и Франции. О начале переговоров сообщила Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, пишет The Guardian со ссылкой на Telegraph.

РоSSийская-украинская война показала всему миру реальные амбиции руководства РоSSии. Военная угроза сейчас существует не только для Украины, но и для других стран бывшего соцлагеря. Следующей жертвой Кремля, по мнению западных партнеров, может стать Молдова. Чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе, МИД Великобритании предлагает оснастить оружием соответствующим стандартам «НАТО» юго-западного соседа Украины.

«Я бы хотела, чтобы Молдова была оснащена по стандартам НАТО. Это обсуждение, которое мы ведем с нашими союзниками. Путин совершенно четко заявил о своих амбициях по созданию великой РоSSии, и то, что его попытки захватить Киев не имели успеха, не означает, что он отказался от своих намерений» – заявила Лиз Трасс.

«Сейчас мы работаем над созданием совместной комиссии с Украиной и Польшей по модернизации украинской обороны в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса. Будем разбираться, как это будет выглядеть, и что нужно украинцам. Но главный вопрос, как мы будем поддерживать это в долгосрочной перспективе», - подчеркнула глава британского МИД.


Дарья Кепова, ZN.ua

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