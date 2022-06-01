В "ДІЇ" украинцы проголосовали за право на владение огнестрельным оружием

Через приложение "ДІЯ" В опросе приняли участие 1,7 млн украинцев, 59% респондентов считают, что все граждане, отвечающие требованиям закона, могут иметь пистолет и свободно носить его с собой в общественных местах, сообщает Министерство цифровой трансформации .

Согласно результатам, 22% опрошенных считают, что пистолеты категорически не должны быть в обороте среди гражданского населения. В то же время 19% уверенны, что пистолеты могут иметь все граждане, отвечающие требованию закона, но использовать их можно только в тирах или на стрельбищах. Носить оружие с собой запрещено.