В "ДІЇ" украинцы проголосовали за право на владение огнестрельным оружием

В приложении госуслуг "ДІЯ" Министерство цифровой информации провело опрос граждан касательно разрешения на ношение огнестрельного оружия, информирует ZN.ua.

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Через приложение "ДІЯ" В опросе приняли участие 1,7 млн украинцев, 59% респондентов считают, что все граждане, отвечающие требованиям закона, могут иметь пистолет и свободно носить его с собой в общественных местах, сообщает Министерство цифровой трансформации.

Согласно результатам, 22% опрошенных считают, что пистолеты категорически не должны быть в обороте среди гражданского населения. В то же время 19% уверенны, что пистолеты могут иметь все граждане, отвечающие требованию закона, но использовать их можно только в тирах или на стрельбищах. Носить оружие с собой запрещено.


Антон Герасименко, ZN.ua

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