Ференц Геленчер: «Угорщина сьогодні – це троянський кінь у ЄС та НАТО»

Лідер опозиційної угорської партії зазначив, що прем'єр-міністр Віктор Орбан може беззастережно зробити ворогом будь-кого і будь-що, якщо це в його інтересах, інформує ZN.ua.

Ференц Геленчер: «Угорщина сьогодні – це троянський кінь у ЄС та НАТО»

Угорщина сьогодні є троянським конем РФ та Китаю у Євросоюзі й НАТО. Про це в інтерв’ю ZN.UA заявив лідер парламентської опозиційної партії Momentum Ференц Геленчер, з яким поспілкувався Володимир Кравченко.

«На жаль, Угорщина є троянським конем Росії та Китаю в ЄС і НАТО. Я вважаю це неприйнятним і мені дуже шкода, що Угорщина докотилася до цього. Наша партія Momentum розглядає кожну сусідню країну як партнера, як союзника. Саме тому ми підтримуємо європейський поступ України», – зазначив Геленчер.

За його словами, дуже важливо розуміти, що в Угорщині зовнішня політика — це, в першу чергу, внутрішня політика. Тобто, якщо в країні економічні труднощі, а керівництво держави некомпетентне, то найлегше в цій ситуації знайти зовнішнього ворога і скерувати на нього фокус незадоволення суспільства. Насправді, як зазначив Геленчер, в Угорщині ескалація грає роль консолідації.

«Орбан може беззастережно зробити ворогом будь-кого і будь-що, якщо це в його інтересах: біженці, Брюссель, Сорос, вкладники в приватні пенсійні фонди, приватні підприємці на єдиному податку… А тепер ворогами стали Україна та український уряд. Основний інтерес Орбана полягає в тому, щоб відвернути увагу від помилок уряду на удаваного зовнішнього ворога. Цим він зараз і займається», – додав Геленчер.

При цьому, за словами опозиційного політика, Орбан роками повторює, що Угорщина веде визвольну війну проти Брюсселя, говорить, що санкцій ЄС проти Росії — причина всіх економічних бід країни і стверджує, що бореться проти тих санкцій, які шкодять угорській економіці.

«Орбан навіює думку, що він та людина, яка може відстояти інтереси і гідність угорців і Угорщини. Але це всього-на-всього ілюзія», – підсумував Геленчер.







Интересные новости
ВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантамиВСУ ведуть важкі бої за Вугледар: відео штурму міста окупантами
Нідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для УкраїниНідерланди збираються викупити 18 танків Leopard 2 для України
Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2Польща та Британія відреагували на рішення Німеччини надати Україні танки Leopard 2
Лінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачамиЛінкявічюс: Після Leopard необхідно без зволікання визначитися з далекобійною артилерією і винищувачами
Альтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війниАльтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війни
Блок рекламы


Похожие новости
Ференц Геленчер: «У 80-х Орбан міг бути інформатором. Можливо це і є важіль тиску з боку РФ»Ференц Геленчер: «У 80-х Орбан міг бути інформатором. Можливо це і є важіль тиску з боку РФ»
Угорський опозиціонер Геленчер: «Українські закони про мову, освіту та нацменшини мають недоліки. Але нас більше об’єднує, ніж роз’єднує»Угорський опозиціонер Геленчер: «Українські закони про мову, освіту та нацменшини мають недоліки. Але нас більше об’єднує, ніж роз’єднує»
Орбан не зацікавлений у нормалізації відносин з Україною, тому зараз такої можливості не бачимо – опозиціонер ГеленчерОрбан не зацікавлений у нормалізації відносин з Україною, тому зараз такої можливості не бачимо – опозиціонер Геленчер
Зеленський справедливо вимагає гарантій безпеки від НАТО – глава Мюнхенської конференціїЗеленський справедливо вимагає гарантій безпеки від НАТО – глава Мюнхенської конференції
Українська ППО знищила сьогодні18 із 28 російських ракет – ЗалужнийУкраїнська ППО знищила сьогодні18 із 28 російських ракет – Залужний
Аби уникнути війни США з Росією, Вашингтон має допомогти Україні відбити окупанта вже сьогодні — WPАби уникнути війни США з Росією, Вашингтон має допомогти Україні відбити окупанта вже сьогодні — WP
Сьогодні Україна виконує функцію головної країни НАТО, яка знищує російську армію, – РезніковСьогодні Україна виконує функцію головної країни НАТО, яка знищує російську армію, – Резніков
Очільник Мюнхенської конференції підтримав ідею мирного саміту із залученням ООНОчільник Мюнхенської конференції підтримав ідею мирного саміту із залученням ООН
Головний рабин ЗСУ Гілель Коен розповів, як євреї сьогодні допомагають УкраїніГоловний рабин ЗСУ Гілель Коен розповів, як євреї сьогодні допомагають Україні
Макрон має намір домовитися з Байденом про преференції для європейських компанійМакрон має намір домовитися з Байденом про преференції для європейських компаній
Последние новости
Подгружаем последние новости