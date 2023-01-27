Ференц Геленчер: «Угорщина сьогодні – це троянський кінь у ЄС та НАТО»

Угорщина сьогодні є троянським конем РФ та Китаю у Євросоюзі й НАТО. Про це в інтерв’ю ZN.UA заявив лідер парламентської опозиційної партії Momentum Ференц Геленчер, з яким поспілкувався Володимир Кравченко.

«На жаль, Угорщина є троянським конем Росії та Китаю в ЄС і НАТО. Я вважаю це неприйнятним і мені дуже шкода, що Угорщина докотилася до цього. Наша партія Momentum розглядає кожну сусідню країну як партнера, як союзника. Саме тому ми підтримуємо європейський поступ України», – зазначив Геленчер.

За його словами, дуже важливо розуміти, що в Угорщині зовнішня політика — це, в першу чергу, внутрішня політика. Тобто, якщо в країні економічні труднощі, а керівництво держави некомпетентне, то найлегше в цій ситуації знайти зовнішнього ворога і скерувати на нього фокус незадоволення суспільства. Насправді, як зазначив Геленчер, в Угорщині ескалація грає роль консолідації.

«Орбан може беззастережно зробити ворогом будь-кого і будь-що, якщо це в його інтересах: біженці, Брюссель, Сорос, вкладники в приватні пенсійні фонди, приватні підприємці на єдиному податку… А тепер ворогами стали Україна та український уряд. Основний інтерес Орбана полягає в тому, щоб відвернути увагу від помилок уряду на удаваного зовнішнього ворога. Цим він зараз і займається», – додав Геленчер.

При цьому, за словами опозиційного політика, Орбан роками повторює, що Угорщина веде визвольну війну проти Брюсселя, говорить, що санкцій ЄС проти Росії — причина всіх економічних бід країни і стверджує, що бореться проти тих санкцій, які шкодять угорській економіці.

«Орбан навіює думку, що він та людина, яка може відстояти інтереси і гідність угорців і Угорщини. Але це всього-на-всього ілюзія», – підсумував Геленчер.