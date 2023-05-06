Сьогодні ми в безпеці лише завдяки Україні — Мая Санду

Росіяни хочуть повернути старі часи, тоді як Кишинів прагне бути частиною демократичного світу.

Росія хоче відродити СРСР, впевнена президентка Молдови Мая Санду. Вона також вважає, що агресор в разі захоплення України ввів би свої війська й на територію Молдови, продовживши експансію. Тож під час інтерв'ю Financial Times Санду зауважила, що сьогодні її країна в безпеці лише завдяки нашій.

© Майя Санду/Facebook

"Вони (росіяни - ред.) хочуть повернути старі часи. А ми цього не хочемо. Молдова була частиною буферної зони протягом 30 років, і для нас це означало бідність, корупцію, погане управління, еміграцію. Ми хочемо бути частиною демократичного світу", – наголосила президентка Молдови.

Вона зауважила, що в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ в Україну Молдова зосередила свої зусилля на прийомі біженців.

Журналісти також запитали Санду, чи планувала вона залишити Молдову в разі нападу РФ . Та відповіла, що ні.

"Я б залишилася (в Молдові – ред.), але ми розраховували на те, що нам доведеться допомогти якомога більшій кількості наших людей перейти в безпечне місце, яким є Румунія", – додала президентка.