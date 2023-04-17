Нинішній рівень нерішучої підтримки України призведе до патової ситуації на полі бою – глава Мюнхенської конференції

Водночас Крістоф Гойсген наголосив, що президент Росії Владімір Путін неправильно оцінив усі аспекти війни, коли розпочав вторгнення в Україну минулого року.

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Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген наголосив на важливості підтримки України, яка протистоїть російському вторгненню. Про це він разом з чотирма іншими колишніми радниками з питань політики безпеки зі США , Британії, Франції та Італії написав у авторській статті для Tagesspiegel, інформує ZN.ua .

Гойсген, який раніше обіймав посаду радника з питань зовнішньої політики ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, попередив, що одного лише проголошення непохитної підтримки України недостатньо. Він зазначив, що дії партнерів України поки що не відповідають словам, і це потрібно змінити.

"Нинішній рівень поступової та нерішучої військової підтримки призведе лише до патової ситуації на полі бою", – наголосив глава Мюнхенської конференції.

У статті він підкреслює, президент Росії Владімір Путін неправильно оцінив усі аспекти війни, коли розпочав вторгнення в Україну минулого року.

"Він вважав, що його армія сильна, Китай стовідсотково підтримує його, Україна слабка, а Захід розділений. Він не міг помилитися більше", – розповів Гойсген

Тепер, як кажуть у матеріалі, єдина надія Путіна полягає в тому, "що його рішучість сильніша за рішучість його опонентів і він зможе виграти війну на виснаження. Ми повинні знову довести, що він помиляється."

"Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні… Ми повинні надати Україні зброю і боєприпаси, необхідні їй для того, щоб відбити агресивну війну Росії. Свобода повинна бути захищена. Що швидше Путін зрозуміє, що він не досягне своїх цілей в Україні, то швидше можна буде досягти миру і припинити страждання українського народу", – додав він.

Раніше глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген заявляв, що країнам-партнерам України потрібно перестати малювати "червоні лінії" з приводу передачі потрібної їй військової допомоги, зокрема щодо надання бойових літаків.