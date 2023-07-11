Хорватія збирає конференцію з розмінування територій в Україні
Захід відбудеться восени.
Влада України оцінює, що на розмінювання територій знадобиться 40 млрд доларів та 70 років, тому подолати цю проблему без міжнародної допомоги не вдасться, інформує
Хорватія зголосилася підтримати зусилля України і запланувала проведення у Загребі в жовтні конференції з розмінування територій в Україні. Я4к повідомив міністр закордонних та європейських справ Хорватії Гордан Грліч Радман, Хорватія та Україна разом працюють над проєктом з розмінування. Крім того, Хорватія володіє необхідним досвідом і знаннями в цій галузі.
"Хорватія проведе 11-12 жовтня в Загребі конференцію з розмінування в Україні. Вона стане продовженням нашої політичної та військової підтримки Києва", - заявив голова МЗС, передає
Як повідомлялося, президентська платформа UNITED24 також відкрила збір коштів на розмінування. Україна потребує $37,4 млрд на гуманітарне розмінування всіх своїх територій, з яких $397 млн – лише 2023 року.