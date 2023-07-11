Хорватія збирає конференцію з розмінування територій в Україні

Захід відбудеться восени.

Влада України оцінює, що на розмінювання територій знадобиться 40 млрд доларів та 70 років, тому подолати цю проблему без міжнародної допомоги не вдасться, інформує ZN.ua .

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Хорватія зголосилася підтримати зусилля України і запланувала проведення у Загребі в жовтні конференції з розмінування територій в Україні. Я4к повідомив міністр закордонних та європейських справ Хорватії Гордан Грліч Радман, Хорватія та Україна разом працюють над проєктом з розмінування. Крім того, Хорватія володіє необхідним досвідом і знаннями в цій галузі.

"Хорватія проведе 11-12 жовтня в Загребі конференцію з розмінування в Україні. Вона стане продовженням нашої політичної та військової підтримки Києва", - заявив голова МЗС, передає la Repubblica .

Як повідомлялося, президентська платформа UNITED24 також відкрила збір коштів на розмінування. Україна потребує $37,4 млрд на гуманітарне розмінування всіх своїх територій, з яких $397 млн – лише 2023 року.