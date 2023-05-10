Данілов: людей, які на сьогодні знають точний план контрнаступу, не існує

Секретар РНБО зазначив, що остаточний план ще не затверджений.

Секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що план українського контрнаступу ще остаточно не затверджений, тому людей, які знають остаточні наміри українських Збройних сил, наразі не існує. Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

Данілов: людей, які на сьогодні знають точний план контрнаступу, не існує
© Василь Артюшенко, ZN.UA

«У кабінеті верховного головнокомандувача – президента нашої країни буде ухвалюватися крайнє рішення щодо термінів і напрямків. І коли хтось починає про щось говорити, навіть із поважних інституцій на Заході, повірте: людей, які на сьогодні знають точно всі наші плани, не існує. Тому що остаточний план ще не затверджений. Ми маємо кілька варіантів. Вони всі перебувають у роботі», – зазначив Данілов.

Він підкреслив, що зважаючи на обставини, які будуть на той чи інший момент, буде ухвалюватися рішення щодо відповідного варіанту дій.

«Залежно від тих обставин, які будуть на той чи інший час, ухвалюватимуться ті чи інші рішення. Не потрібно очікувати чи не очікувати. Ми вже довели, що ми є непереможна нація, і ми обов’язково це зробимо. І завдяки нашим партнерам зокрема», – додав секретар РНБО.

Раніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що найгірші події у Росії ще попереду. Він спрогнозував для держави-агресора суд, розпад та контрибуції.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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