Ердоган назвав переслідування Грецією літаків ВПС Туреччини «викликом НАТО»

Туреччині «цікава реакція США» на цю ситуацію.

Ердоган назвав переслідування Грецією літаків ВПС Туреччини «викликом НАТО»
© Офіс президента

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував Грецію за переслідування турецьких літаків, які виконували розвідувальну місію, назвавши це «ворожим актом» та «викликом НАТО». По це повідомляє Anadolu.

«Греція кинула виклик НАТО та союзникам, посиливши своє вороже ставлення, яке почалося з порушення нашого повітряного простору та переросло у блокування наших літаків радарами С-300», — сказав Ердоган.

Посилаючись на останні дії Греції, він також додав, що Туреччині «цікава відповідь США на переслідування грецькою системою ППО турецьких літаків».

Ердоган заявив, що Греція не є партнером Туреччини у політичному, економічному чи військовому плані.

Туреччина, яка є членом НАТО, часто критикувала військовий альянс, включаючи США, за недостатню підтримку її в суперечці з Грецією щодо островів в Егейському морі та питання розвідки вуглеводнів у східному Середземномор’ї.

Ердоган також сказав, що крок Греції щодо створення баз на островах Егейського моря не має жодного значення для Туреччини.

Посилаючись на рішення США відмовитися від санкцій проти Індії, попри закупівлю нею російських оборонних систем С-400, Ердоган сказав, що проблема не в сумісності військового обладнання Росії та США. За його словами, йдеться саме про ставлення США до Туреччини.

Підкреслюючи, що Туреччина здатна виробляти будь-яке обладнання, доступ до якого їй заборонений, Ердоган розкритикував США за блокування продажу Анкарі літаків F-35 через закупівлю оборонних систем С-400.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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