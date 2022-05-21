Грузия и США подписали концепцию «Оборона и сдерживание» на 10 лет

Консультации в сфере обороны между Грузией и США проходят ежегодно, информирует ZN.ua.

Грузия и США подписали концепцию «Оборона и сдерживание» на 10 лет
© Голос Америки (Українська служба)

Первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани и заместитель помощника министра обороны США по РоSSии, Украине и Евразии Лора Купер подписали в Грузии «Концепцию инициативы «Оборона и сдерживание», передает «Грузия онлайн».

Документ является продолжением «Инициативы об усилении обороны и мер сдерживания для Грузии», которая была подписана в Тбилиси в октябре 2021 года министрами обороны Грузии и США.

Двусторонние консультации высокого уровня по обороне между Грузией и США проводятся ежегодно для обмена информацией, опытом и рассмотрения конкретных направлений взаимодействия.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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