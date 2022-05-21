Грузия и США подписали концепцию «Оборона и сдерживание» на 10 лет

Первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани и заместитель помощника министра обороны США по РоSSии, Украине и Евразии Лора Купер подписали в Грузии «Концепцию инициативы «Оборона и сдерживание», передает « Грузия онлайн ».

Документ является продолжением «Инициативы об усилении обороны и мер сдерживания для Грузии», которая была подписана в Тбилиси в октябре 2021 года министрами обороны Грузии и США .