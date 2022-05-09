ЕС представит концепцию трастового фонда для Украины. Обсуждается большой "план Маршала" – Стефанишина

Все международное финансовое сообщество должно объединиться, чтобы покрывать дефицит Украины

Сегодня сегодня есть осознание, что все международное финансовое сообщество должно объединиться, чтобы покрывать этот дефицит Украины, сказала в интервью ZN.UA вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Она добавила, что трастовый фонд солидарности с Украиной не станет процессом добровольных взносов стран в чистом виде.

В конце мая Европейская комиссия представит свою концепцию этого трастового фонда, над которой мы работаем совместно. Сейчас видение такое, что работа фонда будет состоять из трех элементов. Первый — покрытие текущего дефицита ликвидности. Второй элемент — поддержка текущего восстановления на территориях, которые контролируются Украиной. Третий — крупный план Маршалла для Украины”, - сказала Стефанишина.

Вице-премьер подчеркнула, что президент Украины обратился ко всем лидерам и международным организациям, в частности и к Европейской комиссии, с тем, чтобы Европейский Союз как доверенный финансовый партнер Украины помог скоординировать этот процесс.

Мы ожидаем также патронат стран — членов ЕС над восстановлением определенных регионов. До этого наше правительство сформирует свои планы восстановления по региональному принципу. Мы синхронизируем планы Украины и концепцию ЕС и начнем реализовать", – добавила она.

Стефанишина говорит, что не может раскрывать всех деталей, но правительство видит, что "этот фонд будет централизованно накапливать средства и распределять их как прямо на Украину, так и отдельным государствам — членам ЕС, которые будут финансировать восстановление в нашей стране".

"Это будет достаточно сложный механизм, но это будет отдельная финансовая программа ЕС, которая будет скоординирована с финансовыми программами всех других финансовых учреждений, в том числе и с МВФ", – сказала она.


Александр Хребет, ZN.ua

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