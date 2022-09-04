Трасс пообіцяла протягом тижня представити план боротьби з енергетичною кризою у разі обрання прем’єром

У разі обрання прем'єр-міністром Британії глава МЗС Ліз Трасс пообіцяла упродовж першого ж тижня на посаді презентувати план боротьби зі зростанням цін на електроенергію. Про це вона пише у своїй статті для The Telegraph.

Трасс обіцяє «усунути перешкоди, які стримують її країну». Вона підкреслила, що наслідки пандемії коронавірусу та війни РФ проти України стали шоком для британської економіки та загострили давні проблеми.

«Зараз важкі часи, і наступні місяці будуть важкими. Ось чому я вживатиму рішучих заходів, щоб сім’ї та підприємства змогли пережити цю та наступну зиму», - пише Трасс.

«Мій підхід буде подвійним. Перше – це вжиття негайних заходів для зниження вартості життя для сімей і підприємств. По-друге, це реалізація ширшого плану зростання нашої економіки, підвищення стійкості та конкурентоспроможності. Важливо, щоб Британія знову зростала», - додає вона.

«У разі обрання я планую протягом першого тижня своєї нової адміністрації викласти наші негайні дії щодо рахунків за електроенергію та енергопостачання. Нам потрібно приймати важкі рішення, щоб не перебувати в такому становищі кожної осені та зими», - йдеться у статті.

Трасс заявила, що готова до важких рішень для відновлення британської економіки.

«Будуть прийняті важкі рішення, і я готова прийняти ці важкі рішення як прем'єр-міністр», - пише вона у статті.

«Мій план зростання побудований на ідеях консерваторів: зниження податків, реформа пропозиції та дерегуляція. Я рішуче візьмусь за амбітні реформи, необхідні для зростання нашої економіки, включаючи роботу з місцевими громадами для зниження податків, інвестиційних зон із багатими можливостями та перетворення Британії на батьківщину інновацій та стартапів», - підкреслила Трасс.

Вона також обіцяє відмовитися від старого підходу щодо податків і витрат, зосередившись на зростанні та інвестиціях.