Україна представить громадянам документ із чіткими діями, які має виконати держава на шляху в ЄС – Зеленський

За словами президента, зараз головне завдання України – не втрачати жодного тижня у відносинах з Євросоюзом, інформує ZN.ua.

Україна представить громадянам документ із чіткими діями, які має виконати держава на шляху в ЄС – Зеленський
© Офіс президента

Українська влада створить спеціальний документ, відкритий для кожного громадянина держави, у якому вмістить усі кроки, що має виконати для вступу в Європейський Союз. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що 28 червня провів велику нараду з 28 представниками виконавчої, законодавчої та судової гілок влади нашої держави, під час якої обговорювалася ця карта дій.

“У держави буде відповідний документ – чітка карта дій, яку зможе перевірити будь-який громадянин і будь-яка громадянка України: що потрібно зробити державним інституціям, щоб ми свою частину роботи на шляху до Євросоюзу виконали”, – заявив Зеленський

За словами президента, цей документ представлять уже 1 липня.

Він наголосив, що зараз головне завдання України – “не втрачати жодного тижня у відносинах з ЄС”.

“Ми постійно будемо, попри цю війну, попри всі складнощі, робити те, що наближає нас до повноправного членства в Євросоюзі”, – запевнив голова держави.

Зокрема, Зеленський зазначив, що й сьогодні Україна зробила новий крок на шляху до вступу в Європейський Союз. Йдеться про підписання «транспортного безвізу».

“Це угода, яка прибирає бар’єри для українських перевізників. Більше не треба чекати дозволів на вантажні перевезення. І це дозволить значно наростити експорт українських товарів автотранспортом”, – пояснив президент.

Голова країни також прокоментував рішення Сирії про “визнання незалежності” створених Росією на території України “Донецької народної республіки” та “Луганської народної республіки”.

Зеленський наголосив, що наслідком цього буде посилення санкцій щодо Сирії.

“Росія все ж таки вичавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія. І в такому разі жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більше”, – сказав президент України.


Максим Царук, ZN.ua





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