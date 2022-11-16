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2022-11-16
ЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІ
Пакет стане дев’ятим за рахунком.
ЄС запровадить черговий пакет санкцій через агресію РФ© РИА Новости
Європейський Союз наприкінці листопада планує представити черговий пакет санкцій проти Росії та Білорусі. Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
ЄС може схвалити дев’ятий за рахунком пакет санкцій на початку грудня.
«Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії та Білорусі скоріш за все буде представлений ближче до кінця місяця, з розрахунком, щоб схвалити його на початку грудня», - написав Рікард Джозвяк.
The EU’s 9th sanctions package on— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak)
#Russia& #Belaruslikely to be presented towards the end of the month with a view to be adopted in early December. #Ukraine November 16, 2022
Артем Руденко, ZN.ua