ЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІ

Європейський Союз наприкінці листопада планує представити черговий пакет санкцій проти Росії та Білорусі. Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

ЄС може схвалити дев’ятий за рахунком пакет санкцій на початку грудня.

«Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії та Білорусі скоріш за все буде представлений ближче до кінця місяця, з розрахунком, щоб схвалити його на початку грудня», - написав Рікард Джозвяк.