Грузия не собирается военным путем освобождать Абхазию и Цхинвальский регион: премьер заявил о "принципиальной позиции"

Советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что сейчас у Грузии есть исторический шанс вернуть контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом, пока РоSSия воюет против Украины. Однако грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили отметил, что страна не собирается открывать второй фронт - это "принципиальная позиция".

"Никакого второго фронта, никакой второй войны у Грузии не будет. Это наша принципиальная позиция", - заявил Гарибашвили, слова которого цитирует издание "Новости Грузия" .

Он снова раскритиковал бывшего президента страны Михеила Саакашвили за то, что он не смог избежать войны в 2008 году, в результате чего страна была разрушена.

"Если бы сегодня Саакашвили был у власти, то здесь была бы война", - заявил Гарибашвили.