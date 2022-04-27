Грузия не собирается военным путем освобождать Абхазию и Цхинвальский регион: премьер заявил о "принципиальной позиции"
Там не готовы начинать новую войну с РФ, равно как не готовы вводить против агрессора санкции, информирует
Советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что сейчас у Грузии есть исторический шанс вернуть контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом, пока РоSSия воюет против Украины. Однако грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили отметил, что страна не собирается открывать второй фронт - это "принципиальная позиция".
"Никакого второго фронта, никакой второй войны у Грузии не будет. Это наша принципиальная позиция", - заявил Гарибашвили, слова которого цитирует издание
Он снова раскритиковал бывшего президента страны Михеила Саакашвили за то, что он не смог избежать войны в 2008 году, в результате чего страна была разрушена.
"Если бы сегодня Саакашвили был у власти, то здесь была бы война", - заявил Гарибашвили.