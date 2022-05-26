Еретик и создатель "русского мира": ПЦУ просит Вселенского патриарха низложить патриарха Кирилла

Православная церковь Украины призвала Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятелей поместных автокефальных церквей осудить духовные преступления главы русской православной церкви Кирилла и лишить его престола.

Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, информирует Апостроф .

"Мы должны понимать, что каждый день нашей жизни, в каком бы уголке Украины мы ни были, оплачен дорогой ценой. Наши защитники сражаются за это сейчас на фронте, а мы обязаны бороться за волю, за правду, за свободу – каждый на своем месте, там, где находимся, и с помощью того служения, к которому призваны", – подчеркнул митрополит.

По его словам, одним из главных направлений этой борьбы является "противостояние идеологии "русского мира", этой фашистской, душегубской доктрине, завернутой в блестящую "фофудию" (восточная златотканая материя, - "Апостроф")проповедей Кирилла Гундяева и его приспешников. Так, на Архиерейском соборе, состоявшемся на днях в святой Софии Киевской, была осуждена эта "идеология, которая через московский патриархат распространяется уже как еретическое учение этнофилетизма, то есть раздела церкви по национальному признаку, который ставится превыше всего".





"Не секрет, что патриарх Кирилл является одним из создателей идеологии "русского мира", ее пропагандистом и популяризатором. Сама эта идеология, по моему убеждению, подпадает под осуждение этнофилетизма как ереси Константинопольским собором 1872 года. Соответственно, Кирилл Гундяев как один из создателей и пропагандист "русского мира" должен подлежать осуждению, если не отречется от этой ереси и не проявит плодов покаяния", - заявил Епифаний.

В связи с этим митрополит обратился к предстоятелям других поместных церквей с просьбой "от всей полноты православия осудить слова и действия московского патриарха Кирилла, который с амвона поддерживает кровопролитную войну против Украины. Ведь не может держать чашу с Евхаристией и пастырский жезл тот, чьи руки – в крови жертв роSSийской армии, которую он, русский патриарх, благословил на эту бойню".

Именно потому, по словам предстоятеля ПЦУ, Архиерейский собор Православной церкви Украины обратился к Вселенскому патриарху и предстоятелям поместных автокефальных церквей с просьбой осудить духовные преступления Кирилла и лишить его престола, в частности на основании распространения еретического этнофилетического учения о "русском мире" и распространение схизм среди православных (безосновательный разрыв евхаристического единения и создание епархий русской православной церкви в пределах Александрийского патриархата).

"Пускай Бог благословит всех на принятие справедливых решений, а Украине пусть дает победу над агрессором и долгожданный мир", - добавил митрополит.