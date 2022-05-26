ПЦУ просит Вселенского патриарха лишить Кирилла престола

Архиерейский собор Православной церкви Украины обратился к Вселенскому патриарху и предстоятелям поместных церквей с просьбой осудить духовные преступления председателя Русской православной церкви Кирилла Гундяева.

Как сообщил митрополит ПЦУ Эпифаний, синод просит лишить Кирилла престола из-за «распространения еретического этнофилетического учения о "русском мире" и распространения схизм среди православных».

«Патриарх Кирилл является одним из творцов идеологии «русского мира», ее пропагандистом и популяризатором. Сама эта идеология подпадает под осуждение Константинопольским собором 1872 г. этнофилетизма как ереси. Соответственно, Кирилл Гундяев, как ее сотворец и пропагандист, должен подлежать осуждению, если не отречется от этой ереси и не выявит плодов покаяния», - говорится в обращении синода.

Также духовенство ПЦУ приняло решение больше не поминать главу РПЦ Кирилла по Диптиху имен предстоятелей других православных церквей.