В Запорожской области нашли тайник с гранатометами и патронами
Часть арсенала обезвредили на месте, остальное направили на экспертизу.
В Запорожской области сотрудники Службы безопасности обнаружили тайник с боеприпасами и военными средствами поражения.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Тайник был обустроен в лесополосе вблизи одного населенного пункта и трассы регионального значения. Сотрудники спецслужбы изъяли шесть гранатометов РПГ-22 и почти 2 тыс. патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.
"Часть арсенала была обезврежена на месте, остальные изъяты средства поражения переданы на экспертизу. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса", - отмечается в сообщении.
Продолжаются следственные действия для установления источников происхождения оружия и лиц, причастных к организации тайника.
Напомним, в декабре в Днепропетровской области полиция нашла 15 тонн детонаторов к снарядам.
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Политика
09.01.2019 21:17