В Запорожской области нашли тайник с гранатометами и патронами

Часть арсенала обезвредили на месте, остальное направили на экспертизу.

В Запорожской области нашли тайник с гранатометами и патронами
Тайник с гранатометами и патронами
Фото: ssu.gov.ua

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности обнаружили тайник с боеприпасами и военными средствами поражения.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Тайник был обустроен в лесополосе вблизи одного населенного пункта и трассы регионального значения. Сотрудники спецслужбы изъяли шесть гранатометов РПГ-22 и почти 2 тыс. патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.

"Часть арсенала была обезврежена на месте, остальные изъяты средства поражения переданы на экспертизу. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса", - отмечается в сообщении.

Продолжаются следственные действия для установления источников происхождения оружия и лиц, причастных к организации тайника.

Напомним, в декабре в Днепропетровской области полиция нашла 15 тонн детонаторов к снарядам.


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