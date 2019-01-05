Варфоломей подписал Томос для ПЦУ
Передача Томоса состоится завтра.
В Стамбуле в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось подписание Томоса для Православной церкви в Украине Вселенским патриархом Варфоломеем, передает УНН.
Подписанию Томоса предшествовала молитва в Патриаршем храме Св. Георгия.
Сейчас ожидается обращение Вселенского Патриарха Варфоломея митрополита Киевского и всея Украины Епифания и Президента Украины Порошенко.
От Украины для получения Томоса, кроме митрополита Епифания прибыли председатель Верховной Рады Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко.
Ожидается, что передача Томоса состоится завтра, 6 января, в 8.30. Сразу после этого будет проведен праздничную молитву.
Ранее сообщалось, что митрополит Епифаний 7 января проведет литургию в соборе Святой Софии. Во время богослужения в соборе будет находиться Томос.
Напомним, 15 декабря 2018 года была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия.
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