Варфоломей подписал Томос для ПЦУ

Передача Томоса состоится завтра.

Варфоломей подписал Томос для ПЦУ
Варфоломей подписал Томос для ПЦУ
Фото: twitter.com/cerkva_info

В Стамбуле в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось подписание Томоса для Православной церкви в Украине Вселенским патриархом Варфоломеем, передает УНН.

Подписанию Томоса предшествовала молитва в Патриаршем храме Св. Георгия.

Сейчас ожидается обращение Вселенского Патриарха Варфоломея митрополита Киевского и всея Украины Епифания и Президента Украины Порошенко.

От Украины для получения Томоса, кроме митрополита Епифания прибыли председатель Верховной Рады Андрей Парубий и президент Украины Петр Порошенко.

Ожидается, что передача Томоса состоится завтра, 6 января, в 8.30. Сразу после этого будет проведен праздничную молитву.

Ранее сообщалось, что митрополит Епифаний 7 января проведет литургию в соборе Святой Софии. Во время богослужения в соборе будет находиться Томос.

Напомним, 15 декабря 2018 года была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия.


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