Киднеппинг по-русски: Путин подписал указ по похищенным рашистами украинским детям

РоSSия, развязавшая войну в Украине, собирается предоставлять гражданство украинским детям-сиротам, вывезенным из территорий боевых действий, информирует Апостроф.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Документ предусматривает упрощенный порядок получения гражданства РоSSии детьми-сиротами и недееспособными лицами из оккупированного Донбасса.

"РоSSия внесла изменения в порядок предоставления гражданства детям – сиротам. Теперь Путин официально благословил упрощение и сокращенное предоставление гражданства РоSSии детям Мариуполя. Киднепинг на официальном уровне – прекрасное дополнение к образу современной РоSSии", - говорится в сообщении Андрющенко.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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