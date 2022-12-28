Указ Путіна про громадянство РФ на окупованих територіях не матиме жодних правових наслідків — МЗС
Черговий указ Путіна свідчить про наміри продовжувати війну, інформує
Підписаний главою Кремля 26 грудня указ про порядок набуття громадянства РФ українцями, які проживають на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, нікчемний і свідчить про неготовність Москви до переговорів, прагнення її керівництва продовжувати війну, поглинання території України, а також насильницьку асиміляцію та геноцид українського народу. Про це
«Примусове нав’язування громадянства РФ громадянам України, які внаслідок російської агресії опинилися в нелюдських умовах і були позбавлені фундаментального права на вільний вибір громадянства, підтверджує злочинну сутність тоталітарного російського режиму», - наголосили в МЗС.
В Міністерстві також зазначили, що особливе обурення викликає запроваджений без згоди отримувачів порядок видачі паспортів РФ примусово переміщеним у Росію українським дітям та підліткам від 14 до 18 років, що є порушенням основоположних прав людини та черговим доказом вчинення Кремлем геноциду українців.
В МЗС рішуче засудили введення в дію цього указу, розцінюючи його як черговий злочин РФ проти суверенітету та територіальної цілісності України, що грубо порушує українську Конституцію і закони, а також чинні норми міжнародного права та міжнародні зобов’язання Росії.
В МЗС підкреслили, що наслідки цього та інших нормативних актів Кремля щодо українців не матимуть жодних правових наслідків, а також ніколи не будуть визнаними ані Україною, ані переважною більшістю країн ООН.
«Указ доповнює перелік злочинів у ході збройної агресії Росії, які розглядатимуться в рамках міжнародного трибуналу над керівництвом РФ», - заявили в Міністерстві.