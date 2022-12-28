Указ Путіна про громадянство РФ на окупованих територіях не матиме жодних правових наслідків — МЗС

Підписаний главою Кремля 26 грудня указ про порядок набуття громадянства РФ українцями, які проживають на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, нікчемний і свідчить про неготовність Москви до переговорів, прагнення її керівництва продовжувати війну, поглинання території України, а також насильницьку асиміляцію та геноцид українського народу. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

«Примусове нав’язування громадянства РФ громадянам України, які внаслідок російської агресії опинилися в нелюдських умовах і були позбавлені фундаментального права на вільний вибір громадянства, підтверджує злочинну сутність тоталітарного російського режиму», - наголосили в МЗС.

В Міністерстві також зазначили, що особливе обурення викликає запроваджений без згоди отримувачів порядок видачі паспортів РФ примусово переміщеним у Росію українським дітям та підліткам від 14 до 18 років, що є порушенням основоположних прав людини та черговим доказом вчинення Кремлем геноциду українців.

В МЗС рішуче засудили введення в дію цього указу, розцінюючи його як черговий злочин РФ проти суверенітету та територіальної цілісності України, що грубо порушує українську Конституцію і закони, а також чинні норми міжнародного права та міжнародні зобов’язання Росії.

В МЗС підкреслили, що наслідки цього та інших нормативних актів Кремля щодо українців не матимуть жодних правових наслідків, а також ніколи не будуть визнаними ані Україною, ані переважною більшістю країн ООН .