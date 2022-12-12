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2022-12-12
Указом президента України запроваджено санкції проти низки ієрархів УПЦ МП
Указом президента України №863/2022 запроваджено санкції проти низки ієрархів УПЦ Московського патріархату.
Під особисті санкції підпадають:
- митрополит Запорізький та Мелітопольський УПЦ МП Андрій Коваленко;
- митрополит Луганський та Алчевський УПЦ МП Василь Поворознюк;
- настоятель Мелітопольського Свято-Савінського чоловічого монастиря УПЦ МП Олександр Прокопенко;
- настоятель Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у Херсоні Олександр Федоров;
- митрополит Бориспільський та Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Російської православної церкви Іван Паканич;
- митрополит Чернівецький та Буковинський Мелетій УПЦ МП, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП Валентин Єгоренко;
архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії УПЦ МП Віктор Шинкарьов.
Можлива протиправна діяльність підсанкційних осіб розслідується.
Юлія Мельничук, ZN.ua