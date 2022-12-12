Указом президента України запроваджено санкції проти низки ієрархів УПЦ МП

Указом президента України запроваджено санкції проти низки ієрархів УПЦ МП

Указом президента України №863/2022 запроваджено санкції проти низки ієрархів УПЦ Московського патріархату.

Під особисті санкції підпадають:

  • митрополит Запорізький та Мелітопольський УПЦ МП Андрій Коваленко;
  • митрополит Луганський та Алчевський УПЦ МП Василь Поворознюк;
  • настоятель Мелітопольського Свято-Савінського чоловічого монастиря УПЦ МП Олександр Прокопенко;
  • настоятель Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у Херсоні Олександр Федоров;
  • митрополит Бориспільський та Броварський Антоній УПЦ МП, керуючий справами УПЦ МП, член Міжсоборної присутності Російської православної церкви Іван Паканич;
  • митрополит Чернівецький та Буковинський Мелетій УПЦ МП, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП Валентин Єгоренко;
    архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії УПЦ МП Віктор Шинкарьов.

Можлива протиправна діяльність підсанкційних осіб розслідується.


Юлія Мельничук, ZN.ua





Интересные новости
Прем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІПрем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІ
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Заради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 ммЗаради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм
Британська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотникамиБританська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотниками
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Блок рекламы


Похожие новости
Заступник генсека ООН прибув до України на чотири дніЗаступник генсека ООН прибув до України на чотири дні
З Днем сухопутних військ України: гарні листівки та картинкиЗ Днем сухопутних військ України: гарні листівки та картинки
Зеленський відповів на петицію про позбавлення Бойка звання Героя УкраїниЗеленський відповів на петицію про позбавлення Бойка звання Героя України
Шольц упевнений, що Путін не піде на поступки у війні проти УкраїниШольц упевнений, що Путін не піде на поступки у війні проти України
Путін заявив, що Росії варто було раніше розпочати повномасштабну війну проти УкраїниПутін заявив, що Росії варто було раніше розпочати повномасштабну війну проти України
Заради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 ммЗаради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм
В Криму зупинили будівництво соцоб’єктів, щоб вистачило бетону на протитанкові загородження – ТашеваВ Криму зупинили будівництво соцоб’єктів, щоб вистачило бетону на протитанкові загородження – Ташева
Уряд Словаччини погодив новий пакет військової допомоги для УкраїниУряд Словаччини погодив новий пакет військової допомоги для України
WP: Пропаганда Росії намагається демонізувати біженців з України в ЄвропіWP: Пропаганда Росії намагається демонізувати біженців з України в Європі
Foreign Affairs: В України є причини не поспішати з визволенням КримуForeign Affairs: В України є причини не поспішати з визволенням Криму
Последние новости
Подгружаем последние новости