Зеленський офіційно визнав нікчемними укази Путіна про "незалежність" окупованих територій України

Такими ж президент визнав і пов'язані з анексією українських територій документи, інформує ZN.ua.

Зеленський офіційно визнав нікчемними укази Путіна про
© Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня офіційно затвердив нікчемність указів голови Кремля Владіміра Путіна про "визнання незалежності" тимчасово окупованих російськими військами територій нашої держави та пов’язаних із ними документів. Зеленський підписав відповідний указ, повідомила його пресслужба.

Нікчемними або ж такими, що не мають жодних юридичних наслідків, президент визнав укази Путіна від березня 2014 року щодо "незалежності Криму", від лютого 2022-го - щодо "незалежності" так званих "ЛНР" і "ДНР", а також недавні укази про "суверенітет" Херсонської і Запорізької областей України. Такими ж вважатимуться й усі інші рішення та документи, засновані на згаданих указах чи пов'язані х їхньою "реалізацією".

Зеленський ухвалив постанову про нікчемність згаданих актів на підставі Конституції України, загальновизнаних норм міжнародного права й міжнародних договорів.

Зокрема, йдеться і про Договір між Україною і РФ щодо українсько-російського державного кордону від 2003 року. Цей документ не може припинити свою дію навіть у разі докорінної зміни обставин, що закріплено у Віденській конвенції про право міжнародних договорів.


Максим Царук, ZN.ua





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