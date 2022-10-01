Осінній призов скасовується, Зеленський підписав важливий указ: що тепер чекає на українців

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу в 2022 році та відклав осінню демобілізацію.

Про це йдеться в указі президента №678 від 30 вересня. Він набирає чинності з дня опублікування.

Цим указом внесено зміни до указу № 687 від 29 грудня 2021 року про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби та терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2022 році.

Пункти указу про демобілізацію, заплановану у жовтні-грудні, були доповнені. Тепера зазначається, що вона буде проводитись не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації.

При цьому скасовано призов на строкову військову службу у жовтні-грудні.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

"Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку", — наголосив президент.

Володимир Зеленський


Тарас Галушко, politeka.net





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