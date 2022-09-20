Поповнила підводний флот: ЗСУ знищили завантажену технікою та рашистами баржу, у ворога великі втрати

прапор України, ЗСУ

За добу окупанти на півдні України зазнали значних втрат.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь"

З метою покращення тактичного положення, ворог намагався провести штурмові дії силами до мотострілецького взводу в напрямку Давидів Брід – Білогірка, але був вчасно виявлений та зупинений артилерійським вогнем. Із втратами окупанти відступили.

Спроби ворога налаштувати альтернативну переправу через Дніпро в районі Нової Каховки та Козацького успіху не мали. Наведення переправи не витримало вогневого контролю й зупинилося.

Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів.

окупанти, російська армія

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 260 вогневих завдань, в тому числі по 4 районах зосередження ворожих резервів живої сили та техніки в Бериславському, Генічеському, Каховському й Херсонському районах, по мостах і альтернативних переправах – понтонах і баржах.

Підтверджені втрати ворога за добу складають 90 рашистів, 3 танки, 8 одиниць іншої авто-бронетехніки, 3 гаубиці «Мста-Б» й «Мста-С», 4 самохідних 152 мм «Акації», 2 самохідних гармати «Гіацинт-С», 6 реактивних систем залпового вогню «Град» і склад ворожих боєприпасів в Правдиному.

окупанти, російські солдати, російські війська


Тарас Галушко, politeka.net





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