Зеленский подписал закон о запрете пророSSийских партий

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, информирует ZN.ua.

Зеленский подписал закон о запрете пророSSийских партий
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророSSийских политических партий. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

Согласно документу, статья 60 Регламента ВРУ была дополнена новой частью шестой: "В случае утверждения президентом Украины решения СНБО о прекращении деятельности политической партии, сформировавшей в Верховной Раде депутатскую фракцию, деятельность такой фракции прекращается с момента объявления об этом председателем Верховной Рады".

Кабмин в течение месяца с момента вступления в силу закона обязуется внести на рассмотрение Рады законопроект о последствиях принятия судом решения о запрете политической партии для статуса депутатов местных советов.


Елизавета Чижик, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, – BloombergЗеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, – Bloomberg
Зеленский встретился с делегацией американских сенаторовЗеленский встретился с делегацией американских сенаторов
Депутаты партий, запрещенных за пророSSийскую деятельность, должны автоматически лишаться мандатов - КорниенкоДепутаты партий, запрещенных за пророSSийскую деятельность, должны автоматически лишаться мандатов - Корниенко
Зеленский призвал украинский бизнес возвращаться к работеЗеленский призвал украинский бизнес возвращаться к работе
Блокада Россией украинских портов и война провоцируют масштабный продовольственный кризис — ЗеленскийБлокада Россией украинских портов и война провоцируют масштабный продовольственный кризис — Зеленский
На сегодняшний день уже деоккупировано 1015 населенных пунктов — ЗеленскийНа сегодняшний день уже деоккупировано 1015 населенных пунктов — Зеленский
Зеленский отправил на доработку закон о запрете символики РФ в войне против УкраиныЗеленский отправил на доработку закон о запрете символики РФ в войне против Украины
"Не очень корректно": Зеленский назвал имя президента, который предлагал ему поступиться суверенитетом Украины"Не очень корректно": Зеленский назвал имя президента, который предлагал ему поступиться суверенитетом Украины
Великобритания и Норвегия подписали декларацию об усилении сотрудничестваВеликобритания и Норвегия подписали декларацию об усилении сотрудничества
Зеленский не исключает атаки на Украину из ПриднестровьяЗеленский не исключает атаки на Украину из Приднестровья
Последние новости
Подгружаем последние новости