Зеленский подписал закон о запрете пророSSийских партий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророSSийских политических партий. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

Согласно документу, статья 60 Регламента ВРУ была дополнена новой частью шестой: "В случае утверждения президентом Украины решения СНБО о прекращении деятельности политической партии, сформировавшей в Верховной Раде депутатскую фракцию, деятельность такой фракции прекращается с момента объявления об этом председателем Верховной Рады".

Кабмин в течение месяца с момента вступления в силу закона обязуется внести на рассмотрение Рады законопроект о последствиях принятия судом решения о запрете политической партии для статуса депутатов местных советов.