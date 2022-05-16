Волонтер Мирослав Гай: в прошлом году путин подписал указ «Основы государственной политики в сфере использования ядерного оружия»

Волонтер Мирослав Гай: в прошлом году путин подписал указ «Основы государственной политики в сфере использования ядерного оружия»

Волонтер Мирослав Гай рассказал, в каких случаях россия может применить ядерное оружие

Об этом в интервью Роману Чайке в эфире «Утро Февраля» рассказал волонтер Мирослав Гай.

«РоSSия официально внесла нормы в производство хлебобулочных изделий. Они делают как в Советском Союзе и используют йодированную соль. россия поменяла нормы питания в школьных учреждениях. Так в свое время делали при Сталине. А в прошлом году путин подписал указ «Основы государственной политики в сфере использования ядерного оружия», где четко прописано, в каких случаях может применить использовать ядерное оружие. И одно из условий, если россии будет грозить распад государственности», - заявил он.


user, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Военные не могут выполнить задачи и путин бесится, - Борис ТизенгаузенВоенные не могут выполнить задачи и путин бесится, - Борис Тизенгаузен
«Перестаньте звонить Путину!» - призвала лидеров ЕС премьер Эстонии«Перестаньте звонить Путину!» - призвала лидеров ЕС премьер Эстонии
Надо надеяться на ВСУ, а не на смерть Путина — оппозиционер ПономаревНадо надеяться на ВСУ, а не на смерть Путина — оппозиционер Пономарев
Путин думал, что сможет ликвидировать Украину и разделить НАТО – БлинкенПутин думал, что сможет ликвидировать Украину и разделить НАТО – Блинкен
Путин не соглашается на освобождение защитников "Азовстали", - Анна МалярПутин не соглашается на освобождение защитников "Азовстали", - Анна Маляр
Focus: У Путина остался только один выход из войны против УкраиныFocus: У Путина остался только один выход из войны против Украины
Евросоюз поддался на шантаж Кремля и готов разрешить путинскую схему по оплате за газЕвросоюз поддался на шантаж Кремля и готов разрешить путинскую схему по оплате за газ
Хочу видеть Путина на скамье подсудимых, - КулебаХочу видеть Путина на скамье подсудимых, - Кулеба
У Путина компромат на Макрона, потому он будет спасать РоSSию - ПионтковскийУ Путина компромат на Макрона, потому он будет спасать РоSSию - Пионтковский
Путину посреди ночи вызывали "скорую", состояние резко ухудшилось: что известно на данный моментПутину посреди ночи вызывали "скорую", состояние резко ухудшилось: что известно на данный момент
Последние новости
Подгружаем последние новости