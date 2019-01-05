Порошенко обсудил с Эрдоганом освобождение украинских политзаключенных из тюрем РФ

Президент Украины прибыл в Стамбул на вручение Томоса.

Порошенко обсудил с Эрдоганом освобождение украинских политзаключенных из тюрем РФ
Президент Украины прибыл в Стамбул на вручение Томоса
Фото: president.gov.ua

В Стамбуле Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом говорится на сайте главы государства.

"Особое внимание было уделено мерам по освобождению незаконно заключенных украинских граждан из роSSийских тюрем, а также обеспечению прав граждан Украины, в том числе крымских татар, на территории Крыма в условиях роSSийской оккупации", - говорится в сообщении.

Во время переговоров лидеры двух государств обсудили также перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли.

Порошенко поблагодарил Эрдогана за соавторство Турции в принятой в декабре 2018 резолюции Генеральной ассамблеи ООН по осуждению милитаризации роSSийской стороной Крыма и Азовского моря.

Напомним, Порошенко в составе украинской делегации прибыл сегодня в Стамбул на церемонию вручения Томосу Православной церкви Украины.


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