Двом «рейковим партизанам» у Білорусі дали тюремні терміни по 22 роки

Могилівський обласний суд у Білорусі у п’ятницю, 10 лютого, засудив до 22 років позбавлення волі двох так званих «рейкових партизанів» – Дзьмітрия Клімова та Уладзіміра Аврамцева. Третій обвинувачений Яуген Мінкевич отримав термін у 1,5 року та був звільнений за амністією. Про це повідомляє білоруська служба « Радіо Свобода ».

Молодих чоловіків звинуватили у причетності до спалення двох релейних шаф сигнальної установки на залізниці поряд із великим залізничним вузлом Осиповичі.

Дзьмітрий Клімова та Уладзіміра Аврамцева визнали винними за п’ятьма тяжкими статтями Кримінального кодексу – «теракт, державна зрада» та «участь у терористичній організації». Суд проходив за зачиненими дверима.

Мінкевичу дали 1,5 року, але відповідно до закону «Про амністію у зв'язку з Днем соборності», а також враховуючи час перебування під вартою, звільнили від відбування покарання.