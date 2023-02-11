Двом «рейковим партизанам» у Білорусі дали тюремні терміни по 22 роки
Третій отримав 1,5 року та амністію.
Могилівський обласний суд у Білорусі у п’ятницю, 10 лютого, засудив до 22 років позбавлення волі двох так званих «рейкових партизанів» – Дзьмітрия Клімова та Уладзіміра Аврамцева. Третій обвинувачений Яуген Мінкевич отримав термін у 1,5 року та був звільнений за амністією. Про це повідомляє білоруська служба «
Молодих чоловіків звинуватили у причетності до спалення двох релейних шаф сигнальної установки на залізниці поряд із великим залізничним вузлом Осиповичі.
Дзьмітрий Клімова та Уладзіміра Аврамцева визнали винними за п’ятьма тяжкими статтями Кримінального кодексу – «теракт, державна зрада» та «участь у терористичній організації». Суд проходив за зачиненими дверима.
Мінкевичу дали 1,5 року, але відповідно до закону «Про амністію у зв'язку з Днем соборності», а також враховуючи час перебування під вартою, звільнили від відбування покарання.