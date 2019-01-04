В Госдепе признали отсутствие графика вывода американских войск из Сирии

У Соединенных Штатов нет графика вывода своих войск из Сирии, но американские военные не собираются оставаться в этой стране на неопределенный срок. Об этом в пятницу заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента, передает Голос Америки.

"У нас нет сроков вывода наших войск из Сирии", - сказал чиновник за несколько дней до начала большого дипломатического турне госсекретаря Майка Помпео по странам Ближнего Востока.

"Только следует уточнить, что мы не намерены сохранять неопределенное (во времени) военное присутствие в Сирии. Президент принял решение о выводе (войск), и мы прямо сейчас разрабатываем план для выполнения этого решения", - сказал американский дипломат, проинформировавший журналистов о визите Помпео на Ближний Восток.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что вывод американских войск из Сирии будет растянутым во времени процессом.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп одобрил вывод всех американских сил из Сирии. Глава Белого дома считает, что боевики «Исламского государства» уже побеждены. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Трамп дал Пентагону порядка четырех месяцев для вывода войск из Сирии. Президент США отметил на заседании кабинета министров в среду, что он сам о таких сроках не говорил.

Первая группа американских военных, которая базировалась вблизи иракской границы в районе Малика в провинции Хасеке, 29 декабря была эвакуирована из Сирии в Ирак.

Всего в Сирии расположены 18 баз американских военных.