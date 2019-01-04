?Трамп внес в Сенат кандидатуру Барра на пост генпрокурора США

Слушания в профильном комитете запланированы на 15 и 16 января.

Президент США Дональд Трамп внес в Сенат на утверждение кандидатуру Уильяма Барра на пост генерального прокурора.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"(Кандидатура внесена в Сенат на утверждение - ред.):Уильям Барр на пост Генерального прокурора вместо Джеффа Сешнса, который подал в отставку", - говорится в заявлении.

Как передает Reuters, слушания в Комитете по юридическим вопросам Сената запланированы на 15 и 16 января.

После слушаний в профильном Комитете, кандидатуру должен одобрить Сенат простым большинством голосов. В случае успеха Барр придет на замену Джеффу Сешнсу, который подал в отставку по требованию президента в ноябре 2018 года.

Сешнс был 84-м генеральным прокурором США . Этот пост он занял в феврале 2017 года. Именно при нем был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер и инициировано расследование вмешательства РоSSии в американские выборы 2016 года и предполагаемом сговоре Трампа с Москвой.

Напомним, 7 декабря 2018 года Трамп объявил о своем решении номинировать Барра на должность генерального прокурора страны. Уильям Барр уже имел опыт управления министерством юстиции во времена президента Джорджа Буша-старшего.