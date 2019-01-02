США требуют от РоSSии вернуть задержанного за "шпионаж" американца

Госсекретарь Помпео также потребовал допустить к задержанному американского консула.

США требуют от РоSSии вернуть задержанного за "шпионаж" американца
Пол Уилан
Фото: CNN

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал РоSSии немедленного возвращения бывшего морского пехотинца Пола Уилана, задержанного в РоSSии по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Помпео также обратился к РФ с требованием предоставить объяснения относительно ареста Уилана и выразил надежду, что консул США в ближайшее время сможет с ним пообщаться.

"Надеемся в течение последующих часов мы получим доступ консульства", - сказал он.

Британский правозащитник и обличитель кремлевской коррупции Билл Браудер, комментируя задержание американского гражданина, заявил, что его арест - это знак для всех, кто едет в РоSSию, что "всякое может произойти".

Напомним, 48-летний Пол Уилан вылетел в Москву 22 декабря. Его пригласил на свадьбу друг, тоже бывший военный, который женился на россиянке. Но на церемонию 28 декабря Уилан не пришел. Как оказалось позже, в этот день он был арестован по обвинению в шпионаже.


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