США требуют от РоSSии вернуть задержанного за "шпионаж" американца

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал РоSSии немедленного возвращения бывшего морского пехотинца Пола Уилана, задержанного в РоSSии по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Помпео также обратился к РФ с требованием предоставить объяснения относительно ареста Уилана и выразил надежду, что консул США в ближайшее время сможет с ним пообщаться.

"Надеемся в течение последующих часов мы получим доступ консульства", - сказал он.

Британский правозащитник и обличитель кремлевской коррупции Билл Браудер, комментируя задержание американского гражданина, заявил, что его арест - это знак для всех, кто едет в РоSSию, что "всякое может произойти".

Напомним, 48-летний Пол Уилан вылетел в Москву 22 декабря. Его пригласил на свадьбу друг, тоже бывший военный, который женился на россиянке. Но на церемонию 28 декабря Уилан не пришел. Как оказалось позже, в этот день он был арестован по обвинению в шпионаже.