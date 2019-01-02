Макрон обсудил с фюрером РФ захват украинских моряков в Керченском проливе

Подробностей беседы двух президентов не сообщается.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РоSSии Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Украине и Керченский кризис.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

В пресс-службе Путина заявили, что по этой теме был "продолжен обмен мнениями". Подробностей беседы двух президентов не сообщается.

Также отмечается, что президенты "подробно рассмотрели проблематику сирийского урегулирования".

Пресс-служба Макрона пока не комментировала разговор с Путиным.

Напомним, в конце декабря Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель потребовали от РоSSии немедленно освободить захваченных возле Керченского пролива украинских моряков без выдвижения каких-либо условий, а также обеспечить беспрепятственное прохождение судов через пролив.

В МИД РоSSии назвали требования Меркель и Макрона "неприемлемыми", а спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин посоветовал лидерам Германии и Франции "разобраться с ситуацией у себя дома, прежде чем давать такие комментарии в адрес других стран".

24 украинских моряка были захвачены в плен силами ВМС РоSSии 25 ноября. 30 ноября украинцев вывезли в Москву. РоSSия игнорирует требования Украины и международного сообщества об их освобождении.