США вернут Украине картину с Иваном Грозным, похищенную в 1941 году

Власти США планируют вернуть Украине картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", написанную 107 лет назад художником Михаилом Паниным. На ней изображена сцена из 16-го века: русский царь Иван IV, известный как Иван Грозный, выезжает со свитой из кремлевских ворот.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Картина пропала из художественного музея Днепра во время оккупации города в 1941 году, а недавно была обнаружена в частном доме в штате Коннектикут.

Представители офиса генерального прокурора США заявили, что до 1941 года картина была частью постоянной экспозиции художественного музея в Днепре. В заявлении, опубликованном 21 декабря, говорится, что эта работа вместе с еще 63 предметами искусства пропала из музея во время оккупации города во время Второй мировой войны (на сайте днепровского Музея украинской живописи указано, что дипломная работа Панина была "уничтожена оккупантами").

В 1962 году картина оказалась у американской пары, которая приобрела дом в городе Риджфилд в штате Коннектикут. Бывший владелец дома эмигрировал в США из Швейцарии в 1946 году. Новые владельцы обнаружили документы, согласно которым продавец во время войны служил в швейцарской армии. Ни имя этого человека, ни имена новых владельцев дома не упомянуты в запросе о конфискации, поданном в федеральный суд округа Колумбия.

Представители прокуратуры утверждают, что в 1986 году эмигрант из Швейцарии умер, а еще через год дом был вновь продан, очередной владелец (его имя также не раскрывается) выставил картину Панина на аукцион. На объявление обратили внимание в Днепропетровском художественном музее и потребовали вернуть работу.

"Внимание! Картина "Иван Грозный" была в коллекции Художественного музея до 1941 года и была украдена во время Второй мировой войны. Этот факт подтверждается имеющимися в музее документами. Пожалуйста, остановите продажу этой картины на аукционе!!! Согласно международным правилам реституции украденных предметов искусства, картина должна быть возвращена Украине", - говорится в электронном письме, которое получили в аукционном доме 17 ноября 2017 года. Работа Панина была изъята ФБР.

Люди, выставившие картину на аукцион, отказались от своих притязаний на нее, и американские власти заявили, что если не поступят другие судебные запросы, работа будет возвращена в посольство Украины в Вашингтоне. Напомним, в мае посетитель Третьяковской галереи серьезно повредил картину "Иван Грозный убивает своего сына".