США вернут Украине картину с Иваном Грозным, похищенную в 1941 году

Работа художника Михаила Панина была обнаружена в частном доме в штате Коннектикут.

США вернут Украине картину с Иваном Грозным, похищенную в 1941 году
Картина Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной"

Власти США планируют вернуть Украине картину "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", написанную 107 лет назад художником Михаилом Паниным. На ней изображена сцена из 16-го века: русский царь Иван IV, известный как Иван Грозный, выезжает со свитой из кремлевских ворот.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Картина пропала из художественного музея Днепра во время оккупации города в 1941 году, а недавно была обнаружена в частном доме в штате Коннектикут.

Представители офиса генерального прокурора США заявили, что до 1941 года картина была частью постоянной экспозиции художественного музея в Днепре. В заявлении, опубликованном 21 декабря, говорится, что эта работа вместе с еще 63 предметами искусства пропала из музея во время оккупации города во время Второй мировой войны (на сайте днепровского Музея украинской живописи указано, что дипломная работа Панина была "уничтожена оккупантами").

В 1962 году картина оказалась у американской пары, которая приобрела дом в городе Риджфилд в штате Коннектикут. Бывший владелец дома эмигрировал в США из Швейцарии в 1946 году. Новые владельцы обнаружили документы, согласно которым продавец во время войны служил в швейцарской армии. Ни имя этого человека, ни имена новых владельцев дома не упомянуты в запросе о конфискации, поданном в федеральный суд округа Колумбия.

Представители прокуратуры утверждают, что в 1986 году эмигрант из Швейцарии умер, а еще через год дом был вновь продан, очередной владелец (его имя также не раскрывается) выставил картину Панина на аукцион. На объявление обратили внимание в Днепропетровском художественном музее и потребовали вернуть работу.

"Внимание! Картина "Иван Грозный" была в коллекции Художественного музея до 1941 года и была украдена во время Второй мировой войны. Этот факт подтверждается имеющимися в музее документами. Пожалуйста, остановите продажу этой картины на аукционе!!! Согласно международным правилам реституции украденных предметов искусства, картина должна быть возвращена Украине", - говорится в электронном письме, которое получили в аукционном доме 17 ноября 2017 года. Работа Панина была изъята ФБР.

Люди, выставившие картину на аукцион, отказались от своих притязаний на нее, и американские власти заявили, что если не поступят другие судебные запросы, работа будет возвращена в посольство Украины в Вашингтоне. Напомним, в мае посетитель Третьяковской галереи серьезно повредил картину "Иван Грозный убивает своего сына".


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