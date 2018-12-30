Порошенко подписал закон, расширяющий зону контроля Украины в Черном море

Закон "О прилегающей зоне Украины" вступит в силу на следующей день после публикации.

Порошенко подписал закон, расширяющий зону контроля Украины в Черном море
Фото: navy.mil.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины", который в два раза расширяет зону украинского контроля в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон гармонизирует морское законодательство Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Он направлен на предупреждение контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины.

"Согласно закону, прилегающая зона Украины – это зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины", - сказано в сообщении.

В своей прилежащей зоне Украина осуществляет контроль, необходимый в целях предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного национального законодательства в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море.

Согласно закону, если судно нарушило законодательство Украины и пытается скрыться, уполномоченный орган вправе преследовать такое судно по горячим следам с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Право на преследование прекращается, как только преследуемое судно войдет в территориальное море государства под флагом которой плавает судно или любой третьей страны.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом закон о прилегающей зоне Украины (законопроект №8361) 6 декабря 2018 года. Этот документ является рамочным, и в дальнейшем необходимо разработать изменения в ряд законодательных актов, в частности в Уголовный процессуальный кодекс Украины.


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