В сделке с роSSийской стороны приняли участие Александр Бабаков и Геннадий Тимченко.

Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен перед выборами получила деньги от роSSийских бизнесменов, которые также имеют влияние и в Украине. Об этом узнали журналисты The Washington Post.

В частности, в статье от 27 декабря издание рассказывает, что в сделке с роSSийской стороны приняли участие Александр Бабаков, который является одним из основных представителей интересов РоSSии в Украине и владеет, по данным издания, 11 из 24 украинских облэнерго, а также Геннадий Тимченко - основной подрядчик проекта "Северный поток 2".

Известно, Бабаков помог марин Ле Пен получить деньги перед выборами. Он, в частности, предложил французскому политику взять кредит через "Первый чешско-роSSийских банк", который в то время контролировал Геннадий Тимченко.

"Национальный фронт" получил деньги от "Первого чешско-роSSийского банка" в 2014 году под 6%, о чем стало известно благодаря публикации французского журналиста. В 2016 году банк признали неплатежеспособным.

Также установлено, что за шесть дней до введения временной администрации в банк, кредит партии Ле Пен был продан непрозрачной роSSийской компании, а в конце 2016 года кредит продали роSSийской компании со связями с военными - "Авиазапчасть".

Среди клиентов "Авиазапчасти", в частности фигурируют сирийские военно-воздушные силы. Именно их организации по защите прав человека подозревают в совершении нападений на гражданских на выполнение приказов президента Сирии Башара Асада.

На сегодня передачу кредита от банка оспаривает и роSSийское учреждение по страхованию депозитов. Пока этот процесс продолжается, французская партия платит за кредит на счет роSSийского нотариуса. Известно, что ему казначей партии Ле Пен высылает около 165 тыс. долларов США каждые несколько месяцев.

"Для нас было немного странно, что кредит передали компании, которая продает оборудование для самолетов", - сказал казначей партии Сен Жюст.

Отвечая на вопрос, имеет ли "Авиазапчасть" связь с роSSийской военной разведкой, Сен Жюст отметил: "В РоSSии они все - бывшие члены КГБ".

Напомним, ранее Ле Пен отказалась проходить назначенную судом психиатрическую экспертизу.