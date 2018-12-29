Гройсман прогнозирует среднюю зарплату более 10 тыс. гривен в конце 2019 года

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует, что по итогам 2019 года средняя заработная плата в Украине превысит 10,5 тыс. гривен.

Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Наш макропрогноз рассчитывает, что в следующем году это (средняя заработная плата, - ред.) будет 10,5 тыс. гривен, но я думаю, что мы увеличим среднюю заработную плату, и она будет более 10,5 тыс. грн по результатам 2019 года", - сказал Гройсман.

В то же время, премьер отметил, что его прошлогодний прогноз по достижению в 2018 году средней зарплаты в 10 тыс. гривен реализовался.

"Как вы видите, я в принципе не ошибся. На 1 ноября это было 9,2 тыс гривен, я думаю, что около 10 тыс. гривен будет в этом году", - сказал Гройсман.

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что минимальная зарплата с января 2019 года в Украине составит 4170 грн, после повышения на 12,1%.