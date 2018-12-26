Глава РПЦ заявил, что смена названия УПЦ МП "чревата кровавыми конфликтами"

Патриарх Кирилл считает, что это повлечет "масштабные акции по изъятию храмов".

Патриарх Московский Кирилл (Гундяев) считает, что смена названия УПЦ МП чревата "кровавыми конфликтами" и повлечет "масштабные акции по изъятию храмов".

Об этом он заявил в комментарии "Интерфаксу".

"После решения украинского парламента с требованиями об изменении названия "УПЦ МП" должны последовать репрессии, конечно. И совершенно очевидно, что есть некий ультиматум: если Церковь не меняет свое название, то она будет снята с регистрации, но если Церковь меняет свое название, то начинается сильнейшее давление, в первую очередь на народ, на общественность. Несомненно, начнутся силовые акции по отнятию храмов", - заявил Кирилл.

При этом он заявил, что народ в Украине "сильный в вере и весьма эмоциональный". Поэтому, по его словам, "все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться кровавыми конфликтами". В связи с этим глава РПЦ призвал "усилить молитвы о сохранении мира на братской украинской земле".

Напомним, 20 декабря Верховная Рада обязала УПЦ МП сменить название. Законопроект №5309, поддержанный 240 голосами, гласит, что религиозная организация, управляющий центр которой находится в государстве-агрессоре, обязана указать это в своем названии. УПЦ МП отказалась менять название и решила идти в Конституционный Суд.