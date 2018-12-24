Партия БПП "Солидарность" объявила о победе в 40% ОТГ

Партия "Блок Петра Порошенко" Солидарность" заявила, что более 40 процентов кандидатов на должности глав ОТГ, которые лидируют по предварительным результатам, - кандидаты от партии или самовыдвиженцы - члены партии БПП.

Об этом сообщила пресс-служба БПП со ссылкой на экзит-поллы своих партийных штабов. Официального подтверждения этих данных пока нет.

Так, наибольшую поддержку кандидаты от "БПП "Солидарность" получили в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях.

"Партия "БПП "Солидарность" побеждает на выборах в ОТГ, начиная с первой кампании на каждых выборах в общинах. Это означает, что избиратели по всей стране все активнее поддерживают реформу децентрализации, которую инициировал президент, и которую реализует на местах и активно поддерживает в парламенте наша политическая сила", - отметил руководитель секретариата партии БПП, нардеп Максим Саврасов.

Также указано, что после закрытия участков в 20 часов начался параллельный подсчет голосов в 69 сельских и поселковых ОТГ, где главы и депутаты избирались по мажоритарной системе, а также в 9 городских ОТО, где депутатов избирали по пропорциональной системе.

Напомним, в воскресенье, 23 декабря 2018 года, в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях Украины прошли первые выборы депутатов и глав ОТГ.