Партия БПП "Солидарность" объявила о победе в 40% ОТГ
Партия считает это свидетельством поддержки децентрализации.
Партия "Блок Петра Порошенко" Солидарность" заявила, что более 40 процентов кандидатов на должности глав ОТГ, которые лидируют по предварительным результатам, - кандидаты от партии или самовыдвиженцы - члены партии БПП.
Об этом сообщила пресс-служба БПП со ссылкой на экзит-поллы своих партийных штабов. Официального подтверждения этих данных пока нет.
Так, наибольшую поддержку кандидаты от "БПП "Солидарность" получили в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях.
"Партия "БПП "Солидарность" побеждает на выборах в ОТГ, начиная с первой кампании на каждых выборах в общинах. Это означает, что избиратели по всей стране все активнее поддерживают реформу децентрализации, которую инициировал президент, и которую реализует на местах и активно поддерживает в парламенте наша политическая сила", - отметил руководитель секретариата партии БПП, нардеп Максим Саврасов.
Также указано, что после закрытия участков в 20 часов начался параллельный подсчет голосов в 69 сельских и поселковых ОТГ, где главы и депутаты избирались по мажоритарной системе, а также в 9 городских ОТО, где депутатов избирали по пропорциональной системе.
Напомним, в воскресенье, 23 декабря 2018 года, в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях Украины прошли первые выборы депутатов и глав ОТГ.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
24.12.2018 04:00
24.12.2018 04:05