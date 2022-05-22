Война не закончилась, еще нужно сражаться и идти к победе — Зеленский

Президент призвал украинцев не терять бдительность, поскольку война против РоSSии до сих пор продолжается, информирует ZN.ua.

Война не закончилась, еще нужно сражаться и идти к победе — Зеленский
© Офис президента

Ситуация в противостоянии с роSSийскими захватчиками не изменилась и остается особенно тяжелой на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к народу.

По словам политика, россияне продолжают наступать на Востоке, в частности, на Славянском и Северодонецком направлениях. Но там они получают ожесточенный отпор от украинских защитников, удерживающих оборонительные рубежи в важной операционной зоне.

«На Донбассе ситуация очень тяжелая. Как и в предыдущие дни, роSSийская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк. Вооруженные Силы Украины сдерживают это наступление. Каждый день, который наши защитники и защитницы отражают в этих наступательных планах РоSSии, срывая их, является конкретным вкладом в приближение главного дня. Желаемого дня, которого мы все так ждем и за который боремся. Дня победы», - заявил президент.


Александр Кричковский, ZN.ua

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